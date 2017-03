Bovespa ronda a estabilidade à espera de discurso da presidente do BC dos EUA

A Bovespa abriu em queda moderada nesta terça-feira, 28, mas depois rondava a estabilidade, em dia de agenda local fraca e de expectativa por um discurso da presidente do Federal Reserve (o banco central norte-americano), Janet Yellen, em uma conferência em Washington marcada para o início desta tarde. Às 9h25, o Ibovespa exibia leve queda de 0,14%, aos 64.398,48 pontos, em linha com as ligeiras perdas dos índice futuros em Wall Street, em meio a incertezas quanto à capacidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cumprir suas promessas de reformas depois do fracasso em aprovar seu projeto para a área da saúde na semana passada.

Agora, o foco está na reforma tributária, que terá mais chances de passar no Congresso, segundo especialistas. Já na Europa, as principais praças exibem leves ganhos na esteira da avaliação de que a economia global voltou a crescer.

No Ibovespa, entre as blue chips, as perdas são conduzidas sobretudo pelo setor financeiro, com Itaú Unibanco em baixa de 1,27%. Por outro lado, as ações da Petrobras avançam 0,69% (ON) e 1,31% (PN), beneficiadas pela valorização dos contratos futuros de petróleo negociados no exterior, após a notícia de que uma milícia na Líbia fechou oleodutos, cortando mais de um terço das fontes de produção.

Os papéis da Vale também amenizam a queda do índice à vista, ao subirem 0,44% (ON) e 0,39% (PNA).

