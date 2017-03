Bovespa renova máximas após dado de emprego dos EUA

Em alta desde a abertura, a Bovespa renovou máximas no período da manhã desta sexta-feira, 10, em reação à divulgação do dado mais esperado da semana, o relatório do mercado de trabalho dos EUA, o payroll. Às 10h35, o Ibovespa subia 1,07%, aos 65.268,05 pontos, em sintonia com a aceleração dos ganhos dos índices futuros em Wall Street.

O relatório mostrou que a economia norte-americana criou 235 mil empregos em fevereiro, acima da previsão 197 mil novas vagas. A taxa de desemprego caiu levemente a 4,7% em fevereiro, segundo o Departamento do Trabalho, de 4,8% em janeiro, em linha com o esperado. Por outro lado, o salário médio por hora subiu 0,23%, a US$ 26,09, abaixo da previsão de +0,3%.

O resultado misto pode enfraquecer a expectativa do ritmo de altas de juros pelo Federal Reserve (o banco central norte-americano) neste ano.

Veja Também

Comentários