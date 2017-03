Bovespa recupera perdas da véspera e sobe 1,41%

A Bovespa subiu 1,41% nesta sexta-feira, 3, para 66.785,53 pontos, em um pregão de recuperação das perdas da véspera. Essa melhora foi influenciada em grande medida pelo bom desempenho das ações do setor financeiro, grupo de maior peso na composição do índice. O volume de negócios, no entanto, foi um dos menores dos últimos dias e totalizou R$ 7,01 bilhões.

Apesar da expectativa que antecedeu o evento, o discurso da presidente do Federal Reserve (Fed), Janet Yellen, não foi considerado decisivo para a valorização das ações. A chefe do BC norte-americano teve uma fala considerada mais dura que o habitual. "Na reunião deste mês, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) irá avaliar se a inflação e o emprego continuam a evoluir em linha com expectativas. Em tal caso, um novo ajuste das taxas dos Fed funds é provavelmente apropriada", disse a dirigente, que discursou para o Executives' Club em Chicago.

As declarações de Yellen elevaram ligeiramente as apostas em um aumento de juros na reunião de março do Fed. As chances de um aperto monetário de 0,25 ponto porcentual aumentaram para 81,9%, pouco acima do patamar visto antes dos comentários. Segundo analistas ouvidos pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, declarações da dirigente do Fed pouco influenciaram os negócios com ações, embora tenham tido um efeito positivo nos mercados, uma vez que ela não abandonou a sinalização do gradualismo no aperto monetário.

No grupo dos bancos, o principal destaque ficou com Banco do Brasil ON, que disparou 4,87% em repercussão a declarações do presidente da instituição, Paulo Caffarelli, em encontro com analistas na quinta-feira. O executivo falou sobre as diretrizes da gestão e priorizou questões que agradaram ao mercado, como a rentabilidade. Ainda no grupo financeiro, subiram Bradesco PN (+2,36%), Santander Unit (+1,88%) e Itaú Unibanco PN (+1,82%).

Na contramão da média do mercado estiveram hoje as ações de empresas exportadoras, que ontem haviam subido de carona com a alta do dólar e hoje perderam força junto com a queda da moeda norte-americana. Cosan ON (-2,29%) e Marfrig ON (-2,08%) lideraram as perdas do Ibovespa.

