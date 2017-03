Bovespa recupera parte das perdas da véspera com alta de 0,86%

A Bovespa recuperou nesta quarta-feira, 22, parte das fortes perdas da véspera, embora ainda tenha mostrando que segue suscetível às incertezas dos cenários interno e externo. Depois da queda de 2,93% na terça-feira, o mercado deu início a um movimento de retomada das compras e o Índice Bovespa chegou a subir 1,22%. No final do dia, o índice reduziu o ritmo e terminou em alta de 0,86%, aos 63.521,33 pontos. O volume de negócios somou R$ 9 bilhões.

Do lado do cenário externo, continuaram a pesar as dúvidas quanto à capacidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de avançar em medidas importantes no Congresso. A votação da extinção do Obamacare e sua substituição pela proposta de Trump para a saúde, esperada para amanhã, é tida como um ponto fundamental para testar a força do presidente republicano. O atentado no Parlamento de Londres, que deixou quatro mortos e dezenas de feridos, foi outro fator de tensão, mesmo que seus desdobramentos não sejam ainda totalmente mensuráveis.

Internamente, causou desconforto a decisão do governo Michel Temer de retirar da proposta da reforma da Previdência os servidores públicos estaduais e municipais. Embora o governo sustente que a medida não terá efeito significativo sobre o fiscal, a percepção do investidor foi a de que o governo cedeu em um ponto bastante importante da reforma e que poderá ter de arcar, no futuro, com novos problemas fiscais dos Estados.

As ações de empresas de commodities se destacaram em alta, na contramão da queda de preços das principais matérias-primas negociadas no mercado externo. Os papéis da Vale, que ontem haviam caído mais de 8%, fecharam com altas de 1,24% (ON) e de 1,23% (PNA). O minério de ferro com pureza de 62% caiu 3,7% no mercado à vista chinês. As ações da Petrobras ignoraram as baixas dos preços do petróleo e subiram 3,28% (ON) e 5,08% (PN), apoiadas nos resultados da empresa no quarto trimestre de 2016, que mostraram reversão de prejuízo e redução de endividamento.

Já os papéis do setor financeiro não seguiram tendência única. Banco do Brasil ON avançou 3,38%, sob influência de melhoras na avaliação feitas por instituições do mercado. Outras ações do setor, no entanto, seguiram as baixas de pares no exterior e recuaram. Foi o caso de Bradesco ON (-0,61%) e Santander Brasil Unit (-1,59%).

