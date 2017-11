Bovespa recua com exterior e cautela sobre Previdência

A Bovespa abriu em queda nesta segunda-feira, 27, em meio a perdas generalizadas das blue chips e em linha com o sinal negativo dos mercados acionários internacionais. Internamente, os investidores estão de olho nos esforços finais do governo para levar a reforma da Previdência à votação na semana que vem na Câmara, mas há certa cautela diante do prazo apertado.

Em São Paulo, o presidente Michel Temer recebeu alta médica pela manhã e segue para Brasília, onde intensificará as negociações em busca de apoio à proposta, após ser submetido no fim de semana a cirurgia para desobstrução de três artérias.

Às 10h30, o Ibovespa recuava 0,82%, aos 73.537,37 pontos, na mínima. Em Wall Street, os índices futuros das bolsas de Nova York operam em leve queda, com foco na reforma tributária dos Estados Unidos.