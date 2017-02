Bovespa recua 0,67% em sessão de realização de lucros

A Bovespa cedeu a um movimento de realização de lucros nesta quarta-feira, 22, liderado pelas ações da Vale e da Petrobras, principais blue chips ligadas a commodities do mercado brasileiro. As quedas dos preços do minério de ferro e do petróleo no mercado internacional incentivaram uma onda de ordens de venda por aqui, com os investidores recolhendo parte dos lucros obtidos recentemente. Assim, o Índice Bovespa operou em terreno negativo durante todo o dia e fechou aos 68.589,67 pontos, em baixa de 0,67%.

A expectativa pela reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) também acabou por favorecer o ajuste nos preços das ações, uma vez que a inflação acima do esperado no IPCA-15 reduziu as apostas em um corte mais agressivo da taxa Selic. Nos últimos dias, uma parte das altas da bolsa vinha sendo atribuída a crescentes apostas de que o Copom poderia reduzir a taxa Selic em 1 ponto porcentual, e não em 0,75 ponto, como sinaliza a aposta majoritária. O IPCA-15 de fevereiro ficou em 0,54%, ante 0,31% em janeiro e 0,49% da mediana das projeções do mercado.

Na mínima do dia, o Ibovespa chegou a cair 1,12%, aos 68.282,04 pontos. A aceleração foi garantida pelos papéis de petróleo, mineração e siderurgia, que já lideravam as perdas desde o início do dia. O petróleo teve perdas fortes nas bolsas de Nova York e Londres, levando Petrobras ON e PN a quedas de 3,26% e 2,42% no final do pregão.

Com a queda de 1% do minério de ferro no mercado à vista chinês, Vale ON e PNA terminaram o dia em baixa de 2,39% e 2,10%. Bradespar PN, acionista da mineradora, cedeu 5,34% e foi a maior queda do Ibovespa, num sinal de que ainda houve correção dos ganhos de segunda-feira, quando a Vale anunciou ter concluído seu acordo de acionistas. Gerdau PN recuou 4,17%, após divulgar prejuízo de R$ 3,076 bilhões no quarto trimestre de 2016.

Mesmo com a queda de hoje, o Ibovespa ainda contabiliza alta de 6,06% em fevereiro e 13,89% no ano. O saldo de investimentos estrangeiros na bolsa era positivo em R$ 1,441 bilhão em fevereiro, até o dia 20. No ano, soma R$ 7,685 bilhões.

