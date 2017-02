Bovespa recua 0,10% no dia, mas termina semana com ganho de 2,46%

O cenário internacional mais cauteloso conteve o otimismo na Bovespa, que nesta sexta-feira, 17, teve sua segunda baixa consecutiva. O Índice Bovespa fechou aos 67.748,41 pontos, num recuo de 0,10%. Na véspera, havia caído 0,24%. Ainda assim, a bolsa brasileira terminou a semana contabilizando ganhos de 2,46%.

O feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos na segunda-feira, 20, foi o principal fator de cautela nos negócios em Wall Street, uma vez que os negócios estarão fechados nas bolsas locais. No sábado, o presidente Donald Trump fará um discurso na Flórida e há forte expectativa em relação à sua fala. Hoje a agência Standard & Poor's afirmou que o governo Trump pode produzir surpresas nos mercados financeiros, "inclusive com possíveis consequências indesejadas".

"Houve queda nas bolsas norte-americanas e em praticamente todos os índices setoriais do exterior, como o financeiro, o de metais e o de energia. Era natural que o nosso mercado ficasse sem forças para subir, ainda mais em uma sexta-feira de poucas notícias", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora.

Com o petróleo operando majoritariamente em baixa, as ações da Petrobras ingressaram em movimento de realização de lucros. Com baixas de 1,47% (ON) e de 1,58% (PN), os papéis da petrolífera exerceram importante influência sobre o comportamento do Ibovespa durante todo o dia. Já as ações da Vale voltaram a subir, após três pregões de correções. Ao final dos negócios, Vale ON e PNA tiveram ganhos de 0,89% e 1,26%, respectivamente.

