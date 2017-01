Bovespa interrompe sequência de ganhos e fecha em baixa de 0,47%

A Bovespa perdeu parte do fôlego após quatro pregões consecutivos de ganhos e terminou o dia em queda. O ajuste foi puxado principalmente pelas ações da Petrobras e dos bancos, mas amenizado pelos papéis da Vale, que mantiveram-se atrativos perante os olhos dos investidores estrangeiros. O Índice Bovespa terminou nesta sexta-feira, 13, bm baixa de 0,47%, aos 63.651,51 pontos. O volume de negócios totalizou R$ 6,6 bilhões.

"A queda foi basicamente um ajuste, uma vez que a Bolsa havia subido muito ontem (+2,41%), em resposta ao corte da taxa Selic", disse Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora. "Algumas notícias não ajudaram hoje, como a nova operação da Polícia Federal, mas a essência da baixa foi o rescaldo dos investidores depois da 'esticada' que o mercado deu na véspera", afirmou o operador.

A queda dos preços do petróleo foi determinante para as perdas da Petrobras, que perderam 0,71% (ON) e 1,38% (PN). Já a leve baixa do minério de ferro no mercado à vista chinês não foi impedimento para os ganhos de 3,06% (ON) e de 2,40% (PNA) da Vale. Segundo operadores, os papéis da mineradora continuaram a atrair compras, principalmente de estrangeiros, em meio a perspectivas positivas para os resultados da empresa.

A deflagração de uma nova operação da Polícia Federal, a primeira do ano, afetou principalmente as ações das empresas citadas como suspeitas de pagar suborno em um esquema de fraudes na liberação de créditos junto à Caixa Econômica Federal que teria ocorrido pelo menos entre 2011 e 2013. Assim, BRF ON caiu 2,68% e JBS ON, 2,08%. Os papéis do Banco do Brasil (-2,60%) e da BB Seguridade (-4,05%) também sofreram ordens de venda relacionadas ao caso, por serem empresas de controle estatal. Com o resultado de hoje, o Ibovespa passa a contabilizar alta de 5,69% nos dez primeiros pregões do ano.

Veja Também

Comentários