Bovespa ganha força após NY e retoma nível dos 75 mil pontos

Depois de uma abertura morna, a Bovespa ganhou força nesta terça-feira, 3, e passou a renovar máximas sucessivas, embalada pelo início dos negócios em Wall Street. Às 11h03, o principal índice da Bolsa subia 0,99%, retomando o patamar dos 75 mil pontos (75.091,65 pontos).

Os ganhos são conduzidos principalmente pelas ações da Petrobras, que avançam em meio a ruídos sobre uma eventual privatização da estatal, fato que foi negado ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo pelo secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Felix.

"Esse assunto não está em discussão, não existe hipótese disso acontecer neste governo", afirmou.

Além dos papéis da Petrobras, as ações do setor financeiro também sobem e amparam a alta do Ibovespa.

