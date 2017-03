Bovespa desacelera ganhos e passa a cair após abertura em Wall Street

Após abrir em alta beneficiada pelos ganhos vistos nos mercados acionários internacionais, a Bovespa perdeu força e migrou para o território negativo na manhã desta quarta-feira, 15. A desaceleração da Bolsa reflete o início dos negócios em Wall Street, às 10h30, a partir de quando investidores estrangeiros ingressaram no mercado acionário doméstico executando ordens pontuais de venda.

Às 11h02, o Ibovespa recuava 0,10%, aos 64.631,62 pontos, na mínima.

Segundo operadores, o cenário político local deixa os investidores cautelosos, diante do receio de que o envolvimento do alto escalão do governo Temer na segunda edição da "lista do Janot" comprometa o andamento de reformas estruturais importantes para o mercado, em especial a da Previdência.

Em Nova York, o Dow Jones sobe 0,22%, o S&P 500 tem ganho de 0,26% e o Nasdaq avança 0,07%.

Veja Também

Comentários