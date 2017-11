Bovespa cai pressionada por Previdência e tom pessimista de Maia

A Bovespa abriu em firme queda de cerca de 1,0% nesta quinta-feira, 30, em meio às crescentes incertezas sobre a capacidade do governo Michel Temer de conseguir aprovar a reforma da Previdência na Câmara neste ano. O Ibovespa renovou mínima pontualmente no início da tarde, influenciado pela informação de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), evidenciou um tom pessimista com relação à votação da reforma na Casa, durante encontro promovido pelo JP Morgan.

Conforme uma fonte ouvida pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que esteve no evento, Maia destacou a incerteza quanto ao número de votos favoráveis à proposta, o que teria pesado sobre o humor dos participantes.

Às 12h11, o índice à vista recuava 0,95%, aos 72.006,54 pontos, após ter registrado mínima pontual aos 71.818 pontos (-1,21%).