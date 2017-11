Bovespa cai com Previdência no foco

A Bovespa iniciou os negócios em queda nesta quinta-feira, 23, dia em que os mercados norte-americanos estão fechados em função do feriado de Ação de Graças. Internamente, os investidores avaliam a nova versão da reforma da Previdência, apresentada na quarta-feira pelo relator da matéria na Câmara, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).

Às 10h45, o Ibovespa recuava 0,45%, aos 74.180,45 pontos, na mínima.

Operadores destacam o baixo quórum do jantar oferecido na quarta pelo presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, a deputados da base aliada para discutir o tema.

Dos cerca de 300 convidados, apenas 200 teriam comparecido, mas há quem diga que o número de parlamentares presentes pode ser ainda menor.