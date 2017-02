Bovespa cai 1,18% com realização de lucros e cautela antes do feriado

A Bovespa teve nesta sexta-feira, 24, sua terceira queda consecutiva, desta vez influenciada pela proximidade do feriado de carnaval e pelo desempenho negativo dos mercados internacionais. O Índice Bovespa operou no vermelho durante toda a sessão, perdeu o suporte psicológico dos 67 mil pontos e fechou em queda de 1,18%, aos 66.662,10 pontos. Com quedas nos últimos três dias, o índice encerrou a semana com perda de 1,60%. No mês, houve ganho de 3,08%.

Segundo operadores, boa parte das ordens de venda foi motivada pela cautela com o feriado de carnaval, uma vez que as bolsas norte-americanas irão operar normalmente na segunda e na terça-feira, enquanto a bolsa brasileira estará fechada. "Nesses dois dias, os ADRs (American Depositary Receipts) das empresas brasileiras continuarão a ser negociados, estando suscetíveis ao noticiário em geral e às oscilações das commodities. O investidor buscou reduzir a exposição", explicou um operador de renda variável.

Na análise por ações, os papéis da Vale voltaram a concentrar atenções, com um comportamento volátil. A semana foi de noticiário intenso em torno da mineradora, que anunciou acordo de acionistas, divulgou balanço financeiro e confirmou que o diretor presidente da companhia, Murilo Ferreira, não renovará seu contrato, que se encerra em 26 de maio. As ações da Vale alternaram sinais e terminaram em baixa de 1,36% (ON) e de 0,44% (PNA). No acumulado de fevereiro, os papéis tiveram ganhos de 1,68% e 3,14%, respectivamente.

Ainda no que se refere a commodities, os preços do petróleo voltaram a cair em Nova York e Londres, em um movimento atribuído a uma realização de lucros. Petrobras ON e PN seguiram a tendência e recuaram 3,16% e 2,44%. Em fevereiro, Petro ON caiu 1,42% e Petro PN avançou 1,07%.

Entre as ações que fazem parte do Ibovespa, as maiores quedas do dia ficaram com Ecorodovias ON (-4,47%) e Lojas Renner ON (-3,91%). As altas mais significativas foram de Metalúrgica Gerdau PN (+2,63%) e Marfrig (+2,29%).

Veja Também

Comentários