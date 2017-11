Bovespa avança com commodities e exterior, mas feriado pode trazer cautela

A Bovespa abriu em firme alta nesta quarta-feira, 1º de novembro, em linha com o sinal positivo que predomina dos mercados acionários internacionais. Às 10h30, o Ibovespa subia 0,79%, aos 74.895,89 pontos, puxado principalmente pelas ações de Vale e Petrobras em dia de valorização das commodities como petróleo e minério de ferro no exterior. Já as ações PN do Bradesco, que divulgou balanço, destoam de suas pares do setor e recuam 1,79%.

O banco reportou lucro líquido ajustado de R$ 4,810 bilhões no terceiro trimestre deste ano, em linha com o Prévias Broadcast (R$ 4,696 bilhões). Com o resultado do terceiro trimestre, o Bradesco teve expansão de 7,8% em relação ao mesmo período do ano passado, de R$ 4,462 bilhões.

No exterior, os líderes do partido Republicano na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos decidiram adiar a esperada apresentação do projeto de reforma tributária para quinta-feira, segundo comunicado divulgado pelo presidente do Comitê de Meios e Recursos da Casa, Kevin Brady, autor do projeto. Líderes do partido Republicano ainda não chegaram a um consenso sobre temas fundamentais, de acordo com informações do site Político e Washington Post.