Bovespa acompanha pares internacionais e abre em leve queda à espera de Yellen

Depois de fechar a segunda-feira, 13, no maior nível em quase cinco anos, a Bovespa encontra dificuldade para seguir em território positivo na manhã desta terça-feira, 14. O índice à vista opera praticamente estável, mas em viés de baixa, em linha com as bolsas da Europa e os futuros em Wall Street.

Em Nova York, os investidores estão na retranca à espera pela presidente do Federal Reserve (o banco central norte-americano), Janet Yellen, que apresentará um relatório sobre política monetária no Comitê Bancário do Senado a partir das 13 horas (de Brasília).

Às 10h33, o Ibovespa recuava 0,20%, aos 66.835,91 pontos, depois de acumular valorização de 4,65% nos últimos cinco pregões.

Veja Também

Comentários