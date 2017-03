Bovespa abre em território positivo, apesar de forte queda de JBS e BRF

A Bovespa inicia os negócios em alta moderada nesta sexta-feira, 17, recompondo parte das perdas da véspera. Às 10h25, o Ibovespa subia 0,39%, aos 66.041,08 pontos, enquanto em Wall Street os índices futuros das bolsas de Nova York rondam a estabilidade.

Diante da agenda de indicadores esvaziada e do mercado acionário internacional fraco, o noticiário corporativo tende a conduzir os negócios no pregão desta sexta.

As ações ON da JBS e da BRF operam e queda firme, de -3,92% e -3,98%, respectivamente. As duas companhias são alvo da operação "Carne Fraca", deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal para combater corrupção de agentes públicos federais e crimes contra a saúde pública.

A ação já prendeu executivos do frigorífico JBS mais cedo.

