Bovespa abre em queda seguindo exterior após dado de emprego dos EUA

A Bovespa abriu em queda de mais de 1,0% na manhã desta sexta-feira, 6, acompanhando a piora dos mercados acionários internacionais após o relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, reforçar as expectativas de uma elevação dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião de dezembro. Isso porque o documento mostrou um avanço acima do previsto do salário médio por hora, de 0,45% em setembro, ante projeção de 0,30%.

Após a divulgação do dado, as apostas de aumento dos Fed Funds no fim do ano avançaram significativamente, chegando perto de 100%, conforme indica acompanhamento do CME Group. Na quinta, as chances estavam em apenas 77,5%.

Segundo o Departamento de Trabalho dos EUA, houve corte de 33 mil vagas no mês passado, o que representa a primeira queda na criação de empregos nos EUA desde 2010. O número contrariou as apostas de analistas, de criação de 80 mil empregos, mas foi relativizado diante do impacto já esperado dos furacões na Flórida e no Texas em setembro.

Às 10h30, o Ibovespa recuava 1,01%, aos 75.840,13 pontos, acompanhando a piora de suas pares na última hora.

