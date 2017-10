Bovespa abre em queda pressionada por Vale e de olho no exterior

A Bovespa abriu em queda nesta segunda-feira, 30, em linha com os índices futuros de Nova York e diante da cautela dos mercados sobre a escolha do próximo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que é aguardada para o fim desta semana. Fontes apontam que o favorito do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seria o diretor do Fed Jerome Powell, visto como mais "dovish" (menos austero) do que o professor da Universidade Stanford John Taylor, que também está na disputa para substituir Janet Yellen a partir de fevereiro do ano que vem.

Às 10h40, o Ibovespa recuava 1,03%, aos 75.190,87 pontos, pressionado principalmente pelas ações da Vale, que operam em baixa de 1,90% (ON) e 1,69% (PNA).

Os papéis da companhia refletem a desvalorização de 2,21% do minério de ferro no Porto de Qingdao, na China, cotado a US$ 58,75 a tonelada seca.

O Itaú Unibanco, que divulgará balanço nesta segunda após o fechamento dos mercados, vê suas ações em baixa de 0,73%, em linha com outros papéis do setor financeiro no período da manhã.