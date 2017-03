Bovespa abre em queda, mas reduz perdas com ajuda de Petrobras

A Bovespa iniciou os negócios em queda na manhã desta segunda-feira, 6, mas migrou para o campo positivo, em leva alta, beneficiada pelas ações da Petrobras. Os papéis da estatal reagem positivamente a uma melhora das cotações dos contratos futuros petróleo, que caem menos em Londres e em Nova York em meio à perda de força do dólar ante o euro e a libra, o que ajuda nos preços da commodity.

Há também relatos de que as importações de gasolina do Irã podem bater recorde este mês. Às 10h40, o Ibovespa subia 0,01%, aos 66.794,15 pontos, enquanto Petrobras ON e PN avançavam 0,82% e 0,59%, respectivamente.

Os ganhos da Bolsa são limitados pelo comportamento do exterior, onde os índices futuros de Wall Street e as principais praças acionárias da Europa recuam diante de preocupações com o Deutsche Bank e na expectativa pelo relatório oficial de emprego dos Estados Unidos, o payroll, que será conhecido só na sexta-feira, poucos dias antes da reunião de março do Federal Reserve (o banco central norte-americano), nos dias 14 e 15.

Veja Também

Comentários