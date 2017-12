Bovespa abre em queda, mas passa a rondar a estabilidade

A Bovespa abriu em queda nesta quarta-feira, 6, estendendo as perdas da véspera, enquanto o mercado aguarda o posicionamento dos partidos da base aliada sobre o apoio em bloco à reforma da Previdência. Às 10h45, no entanto, o principal índice da Bolsa reduzia a trajetória de baixa e exibia leve alta de 0,08%, aos 72.606,33 pontos.

Apesar dos esforços do governo, que decidiu exigir que as legendas aliadas obriguem seus deputados a votarem a favor do texto, nenhuma ainda fechou questão sobre o tema.

No período da tarde, às 16 horas, a Executiva do PMDB ser reúne e pode oficializar uma decisão nesse sentido.

O PSDB também tem reunião nesta quarta para tratar do assunto, mas a tendência é que os tucanos e demais partidos só manifestem posição oficial sobre a reforma quando a votação da proposta na Câmara for marcada.