Bovespa abre em queda, enquanto mercado acompanha detalhes sobre Previdência

A Bovespa abriu em queda nesta quinta-feira, 9, ajustando-se após o forte avanço de 2,69% da véspera, quando retomou o patamar dos 74 mil pontos. Apesar do ajuste técnico, a percepção do investidor segue positiva em relação à tramitação da reforma da Previdência no Congresso, ainda que em uma versão mais enxuta.

Pouco antes do fechamento deste texto, o Ibovespa recuava 0,68%, aos 73.859,13 pontos. O Banco do Brasil, que divulgou balanço mais cedo, vê suas ações ON em baixa de 0,51%, enquanto os investidores acompanham coletiva de imprensa para comentar os resultados da instituição, que reportou lucro líquido ajustado de R$ 2,708 bilhões no terceiro trimestre desta ano, em linha com a projeção do mercado.

No momento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, faz comentários sobre a reunião que teve pela manhã com o presidente Michel Temer e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além de outros líderes de partidos da base aliada, para tratar da reforma da Previdência.

Segundo Meirelles, concluiu-se que é necessário votar a proposta, mas ainda não está definida a data para isso. De qualquer forma, o ministro disse que sentiu "um grande nível de comprometimento" dos participantes nesse sentido e afirmou esperar que haja mais de "50% de ganho da proposta original".

O relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), antecipou que o novo texto deve ficar pronto até o fim da tarde e deve manter a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.