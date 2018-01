Bovespa abre em queda em realização pontual de ganhos recentes

No exterior, as bolsas de Nova York também dão sinais de cansaço e recuam no período da manhã, depois do rali de início de ano - Foto: iG Economia

A Bovespa iniciou os negócios em queda nesta segunda-feira, 8, em um movimento pontual de realização de lucros recentes depois de acumular valorização de 8,8% nas últimas dez sessões. Às 10h40, o Ibovespa recuava 0,36%, aos 78.782,90 pontos, pressionado principalmente por ajustes nos preços das ações do setor financeiro e de Petrobras.

Os papéis da Vale, por outro lado, avançam na esteira da recuperação do minério de ferro e limitam as perdas do índice à vista.

No exterior, as bolsas de Nova York também dão sinais de cansaço e recuam no período da manhã, depois do rali de início de ano.