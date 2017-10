Bovespa abre em queda em dia de feriado bancário nos EUA

A Bovespa abriu em queda nesta segunda-feira, 9, em meio a uma realização de lucros pontual e na contração dos índices futuros em Wall Street. Por lá, apesar de os mercados operarem normalmente nesta segunda, os bancos estão fechados em comemoração ao Dia de Colombo, o que tende a limitar a liquidez global.

Às 10h28, o Ibovespa recuava 0,35%, aos 75.789,40 pontos.

As ações da Petrobras exibiam queda de 0,43% (ON) e 0,13% (PNA), na esteira da fraqueza dos contratos futuros de petróleo diante de preocupações com o furacão Nate, que provocou o fechamento de cerca de 40% da produção no Golfo do México.

Já os papéis ON da Sabesp avançavam 3,08% após autorização da revisão tarifária da companhia de 7,8%, superior ao estabelecido anteriormente, de 4,3%.

