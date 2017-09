Bovespa abre em queda em dia de aversão a risco no exterior

A Bovespa abriu em queda nesta sexta-feira, 22, dando continuidade às perdas da quinta-feira, 21. As ações da Petrobras e da Vale recuam em linha com as perdas do petróleo e do minério de ferro, respectivamente.

Às 10h25, o Ibovespa recuava 0,52% aos 75.212 pontos. Na mínima, marcara 75.133 pontos (-0,62%) pouco antes.

Em Nova York, Dow Jones, S&P500 e Nasdaq acabaram de iniciar os negócios e sob sinal negativo.

O que pesa, no exterior e no mercado doméstico, são os últimos desdobramentos da Coreia do Norte. O aumento da tensão geopolítica favorece ativos considerados mais seguros nos negócios da manhã, como os Treasuries, o iene e o ouro.

Na quinta, Pyongyang ameaçou realizar um teste nuclear de proporções inéditas no Oceano Pacífico. Além disso, os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, trocaram insultos de quinta para esta sexta. "Ele é louco", disse Kim, referindo-se a Trump.

A tensão geopolítica afeta desde cedo os índices futuros de Nova York, sendo que o mercado à vista tende a seguir o comportamento e abrir em queda. Na Europa, as bolsas desaceleraram os ganhos de mais cedo, sendo que o DAX, em Frankfurt, passou a cair.

Em tempo. O deputado JHC (PSB-AL) tentou dar início à sessão do plenário da Câmara na manhã desta sexta, mas não conseguiu por falta de quórum. Com isso, a leitura da segunda denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, feita pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot, ficará para as 14 horas da segunda-feira, 25.

Veja Também

Comentários