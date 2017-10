Bovespa abre em queda em dia de agenda fraca

A Bovespa iniciou os negócios em queda nesta segunda-feira, 23, de agenda fraca no Brasil e no exterior. Às 10h39 o Ibovespa recuava 0,61%, aos 75.926,59 pontos, pressionado pelos papéis do setor financeiro e pelas ações da Vale, em dia de desvalorização do minério de ferro no mercado à vista chinês.

No pano de fundo, os investidores estão em compasso de espera pela votação da segunda denúncia criminal contra o presidente Michel Temer, na quarta-feira, no plenário da Câmara.

A avaliação do mercado financeiro é de que, superada essa etapa, o governo conseguirá recuperar fôlego para retomar projetos importantes, como a reforma da Previdência.