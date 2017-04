Bovespa abre em queda de olho em exterior e reforma da Previdência

A Bovespa abriu em queda nesta quinta-feira, 6, com os investidores na retranca diante de preocupações locais e na expectativa pelo encontro histórico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da China, Xi Jinping, na Flórida, no período da tarde. Da reunião de dois dias entre os líderes das duas maiores economias do mundo são esperadas novidades no que diz respeito à condução do comércio internacional, uma vez que os protagonistas estão em lados opostos.

Às 10h28, o Ibovespa recuava 0,59%, aos 64.395,18 pontos, enquanto o pré-mercado em Wall Street sinaliza uma abertura em alta moderada.

Internamente, o mercado segue de olho no Placar da Previdência, levantamento realizado pelo Grupo Estado com deputados sobre a reforma que tramita na Câmara, que revelou na quarta-feira, 5, uma forte rejeição ao projeto.

A mais recente atualização mostra que o número de parlamentares contrários à proposta subiu para 252, enquanto os que são a favor caíram para 95.

