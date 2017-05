Bovespa abre em queda com Petrobras e Vale

A Bovespa abriu em queda nesta quinta-feira, 4, dando continuidade às perdas da véspera. Às 10h30, o Ibovespa recuava 0,73%, aos 65.609,41 pontos. Desta vez, a trajetória de baixa é conduzida principalmente pelas ações da Vale, que recuam penalizadas pela desvalorização de mais de 5,0% do preço do minério de ferro no mercado chinês, e pelos papéis de Petrobras, na esteira da fraqueza dos contratos futuros de petróleo, com investidores concentrados no relatório de estoques de ontem dos Estados Unidos.

Além disso, continua a pesar o ceticismo de que os cortes na produção liderados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) possam gerar uma grande reação diante dos elevados estoques globais.

No cenário local, as atenções estão voltadas para o presidente da comissão especial da reforma da Previdência, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), que deve bater o martelo nesta quinta sobre quando irá retomar a votação dos destaques ao texto, e na articulação do governo em busca dos 308 votos necessários para a proposta passar na Câmara.

Na quarta-feira, o texto do relator foi aprovado com placar de 23 votos favoráveis e 14 contrários na comissão. Ainda precisam ser apreciados os destaques, mas o colegiado só deve retomar os trabalhos a partir da terça-feira que vem, porque a sessão foi suspensa após agentes penitenciários invadirem o plenário onde a reunião estava sendo realizada.

