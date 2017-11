Bovespa abre em queda com mau humor sobre Previdência e exterior fraco

A Bovespa abriu em queda nesta terça-feira, 7, devolvendo os ganhos de 0,53% da véspera, em meio à constatação por parte do mercado de que a reforma da Previdência não será mesmo aprovada neste ano, conforme admitiu na segunda-feira, 6, o presidente Michel Temer. Além do mau humor local, os negócios também são influenciados negativamente pelo exterior, onde as bolsas da Europa e os índices futuros em Wall Street dão sinais de cansaço após os ganhos registrados na véspera, quando foram impulsionados pela recuperação dos preços do petróleo.

Às 10h40, o Ibovespa recuava 0,54%, aos 73.906,77 pontos, pressionado pelas ações de Petrobras, Vale e bancos. Por outro lado, os ganhos do índice à vista são liderados por Eletrobras PNB, que sobe mais de 5,0% em uma reação positiva ao decreto publicado nesta terça no Diário Oficial que regulamenta os termos da privatização das distribuidoras da companhia.

A licitação deve ocorrer no primeiro trimestre de 2018 e envolve as concessionárias que atuam em Alagoas, Piauí, Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas. De acordo com o texto, já divulgado na segunda pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), os contratos terão 30 anos de duração.