Bovespa abre em queda com exterior pesado

A Bovespa iniciou os negócios em queda nesta quinta-feira, 28, dando continuidade às perdas de 2,90% acumuladas nas últimas cinco sessões. Às 11h08, o Ibovespa recuava 0,20%, aos 73.651,70 pontos.

Em Wall Street, as bolsas de Nova York também têm uma abertura fraca, com os investidores "de ressaca" após os ganhos da véspera, quando foram embalados pela reforma tributária apresentada pelo presidente dos EUA, Donald Trump. No período da manhã, os mercados digerem novos dados da economia norte-americana, divulgados mais cedo.

A terceira e última estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre dos EUA mostrou avanço de 3,1% na taxa anualizada, levemente acima da projeção de 3,0% dos analistas.

O núcleo do PCE, por sua vez, seguiu em alta de 0,9% no segundo trimestre, como na preliminar. O dado de inflação é o considerado pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em suas decisões de política monetária.

