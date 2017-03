Bovespa abre em queda com exterior, enquanto mercados acompanham Draghi

A Bovespa abriu em queda nesta quinta-feira, 9, dando continuidade às perdas recentes de mais de 3,0% desta semana. Este comportamento está alinhado ao desempenho negativo dos mercados acionários internacionais, em mais um dia de desvalorização das commodities. Às 10h40 (de Brasília), o Ibovespa recuava 0,31%, aos 64.516,01 pontos. As perdas são conduzidas principalmente pelas blue chips.

Na segunda metade da manhã, os mercados globais acompanham coletiva de imprensa concedida pelo presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, após a autoridade monetária ter mantido, mais cedo, as principais taxas de juros da região.

Voltando à Bovespa, as ações da Vale recuam 2,86% (ON) e 2,65% (PNA), na esteira de suas pares em meio a dados fracos de inflação ao consumidor da China, que em fevereiro atingiu o menor nível em dois anos.

Já os papéis da Petrobras operam em queda de 2,35% (ON) e 2,41% (PN), enquanto os contratos futuros de petróleo exibem desvalorização de cerca de 2,0% no período da manhã, após um tombo de mais de 5% na sessão anterior, quando foi divulgado um avanço bem maior do que o esperado nos estoques de óleo bruto dos Estados Unidos.

