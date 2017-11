Bovespa abre em queda com exterior, em dia de balanço da Petrobras

A Bovespa iniciou os negócios em território negativo nesta segunda-feira, 13, em linha com a trajetória dos mercados acionários internacionais. Internamente, a perspectiva de que não deve haver avanços na tramitação da reforma da Previdência nesta semana desagrada o mercado.

Isso porque, com o feriado da Proclamação da República, na quarta-feira, 15, as atividades do Congresso ficarão paralisadas, afetando ainda mais as articulações do governo Michel Temer em torno das mudanças nas regras de aposentadorias e pensões.

Entre os investidores, a expectativa é pelo balanço da Petrobras do terceiro trimestre deste ano, que será conhecido apenas após o fechamento do mercado. Às 10h30, o Ibovespa recuava 0,34%, aos 71.919,98 pontos.