Bovespa abre em queda com exterior e commodities

A Bovespa abriu em queda nesta segunda-feira, 8, na esteira do sinal negativo que impera no mercado acionário internacional em dia de realização de lucros e diante da desvalorização das commodities. Às 10h30, o Ibovespa recuava 0,30%, aos 65.512,64 pontos, devolvendo parte dos ganhos de 1,31% registrados no pregão da última sexta-feira.

A vitória do centrista Emmanuel Macron, com 66% dos votos na eleição presidencial da França, afastou temores de uma possível desintegração da economia da zona do euro, mas teve efeito limitado nas bolsas da Europa, que operam majoritariamente em baixa, assim como os futuros em Wall Street.

Dados de comércio externo da China mais fracos que o esperado pesam sobre as commodities, como minério de ferro e petróleo, o que por aqui afeta as ações de Petrobras e Vale.

