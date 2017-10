Bovespa abre em queda com commodities e exterior

A Bovespa abriu em queda nesta quinta-feira, 19, pressionada pela desvalorização das commodities e pela piora do humor nos mercados acionários internacionais em meio ao impasse entre a Catalunha e o governo central da Espanha.

Às 10h30, o Ibovespa recuava 0,83%, aos 75.951,56 pontos, na mínima, em trajetória de baixa conduzida principalmente pelas ações da Petrobras (-1,26% ON e -1,11% PN) e da Vale (-1,36% ON e -0,47% PNA).

As matérias primas são influenciadas negativamente por preocupações com a eventual queda na demanda chinesa após dados divulgados na madrugada desta quinta mostrarem que a segunda maior economia do mundo está crescendo em ritmo um pouco mais fraco.

No terceiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês teve expansão anual de 6,8%, como previam analistas, mas inferior ao incremento anual de 6,9% registrado no trimestre anterior.

No exterior, a tensão na manhã desta quinta é motivada pelo fim do prazo concedido pelo governo espanhol para que as lideranças da Catalunha declarem de forma clara se houve ou não um ato formal de independência depois do plebiscito considerado ilegal realizado no início do mês sobre a separação do país.