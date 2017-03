Bovespa abre em queda com blue chips e Ambev em dia de realização no exterior

Depois de fechar em alta na Quarta-Feira de Cinzas, impulsionada pelos expressivos ganhos das bolsas de Nova York e da Europa, a Bovespa inicia os negócios desta quinta-feira, 2, no território negativo, em linha com um movimento de realização de lucros que dá o tom aos negócios no exterior. Às 10h36, o Ibovespa recuava 0,83%, aos 66.435,96 pontos, na esteira dos índices futuros em Wall Street, que operam em baixa após o Dow Jones ter marcado novos recordes na véspera, negociado agora acima dos 21 mil pontos.

As ações de Petrobras, Vale e bancos recuam de forma generalizada, mas o destaque fica por conta de Ambev ON - terceiro papel de maior peso na carteira teórica do índice -, em queda de 3,29%. A companhia reportou mais cedo lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 4,672 bilhões no quarto trimestre de 2016, montante 14% superior à Prévia Broadcast.

O Ebitda ajustado, por outro lado, ficou 11% menor, em R$ 6,014 bilhões. Os resultados foram afetados pelo reconhecimento de uma receita extraordinária de R$ 1,240 bilhão no trimestre.

