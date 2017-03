Bovespa abre em queda; BRF e JBS seguem liderando as perdas

A Bovespa abriu em queda na manhã desta segunda-feira, 20, estendendo as perdas de 2,39% registradas na última sexta-feira, em meio à cautela em relação ao futuro das exportações de carne brasileira após as denúncias da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada. Às 10h25, o principal índice da Bolsa recuava 0,84%, aos 63.672,99 pontos, na mínima, em dia de vencimento de opções sobre ações.

Durante o fim de semana, partidos políticos e produtores europeus pediram o fechamento das fronteiras do bloco, elevando a pressão para que a Comissão Europeia adote uma medida temporária contra o produto nacional depois da revelação da fraude no setor de carnes. Por volta das 10h25, JBS ON recuava -8,30%, enquanto BRF ON tinha perda de -11,11%.

O exterior também exerce influência negativa, com Wall Street em baixa. Por lá, investidores repercutem declarações do presidente do Federal Reserve de Chicago, Charles Evans, que disse mais cedo que se a economia dos EUA realmente melhorar, quatro aumentos de juros serão possíveis.

Veja Também

Comentários