Bovespa abre em leve queda, pressionada por Vale e siderúrgicas

A Bovespa abriu em leve queda nesta terça-feira, 17, pressionada pelas ações da Vale e do setor de siderurgia. Esses papéis são penalizados pela desvalorização do minério de ferro de 0,35%, negociado a US$ 62,72 a tonelada seca, Porto de Quingdao, na China.

Às 10h30, o principal índice da Bolsa recuava 0,15%, aos 76.785,15 pontos. No mesmo horário, as ações da Vale cediam 0,27% (ON) e 0,39% (PNA), enquanto CSN ON, perdia 0,69%, Usiminas PNA recuava 0,97% e Gerdau PN tinha baixa de 0,35%.

No momento, os investidores monitoram sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, iniciada pela manhã, para discutir o parecer sobre a segunda denúncia criminal contra Michel Temer, em meio a mais uma crise entre o Planalto e o presidente da Casa, Rodrigo Maia.

Os governistas calculam que terão os mesmos 41 votos conseguidos para enterrar a primeira denúncia e tentarão liquidar o tema na comissão até a quarta-feira, 18.

Para o mercado, o placar será considerado um termômetro sobre as chances de tramitação da reforma da Previdência no Congresso neste ano.