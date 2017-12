Bovespa abre em leve queda, mas passa a subir

A Bovespa abriu em leve queda, mas logo ganhou força e conseguiu firmar-se em território positivo, em uma manhã de terça-feira, 5, de poucos negócios. Às 10h34, o Ibovespa subia 0,33%, aos 73.338,50 pontos, com as principais blue chips exibindo ganhos moderados.

As atenções do mercado seguem voltadas para o andamento da reforma da Previdência. Na tentativa de aprovar a proposta na Câmara ainda neste ano, o presidente Michel Temer busca agora uma estratégia mais radical, de exigir que os partidos obriguem seus deputados a votarem a favor do texto, o que garantiria 219 votos favoráveis à proposta, considerando os partidos PMDB, PSDB, DEM, PRB, PP e PTB.

No exterior, o compasso é de espera pela votação, no Comitê Bancário do Senado, da nomeação de Jerome Powell para o comando do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), a partir das 13 horas (de Brasília). Caso o nome seja aprovado, haverá ainda votação pelo pleno do Senado, sem data prevista.

Está no radar ainda um almoço do presidente dos EUA, Donald Trump, com senadores republicanos, para dar continuidade às negociações em torno da reforma tributária.