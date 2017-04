Bovespa abre em leve queda em dia de vencimento

A Bovespa iniciou os negócios em queda moderada nesta quarta-feira, 12, dia de vencimento de Índice Futuro, pressionada pelas ações da Vale e de siderúrgicas depois da forte desvalorização do minério de ferro negociado na China. Às 10h29, o Ibovespa recuava 0,09%, aos 64.319,41 pontos, em linha também com o sinal negativo do pré-mercado em Wall Street, onde as incertezas em relação ao cenário geopolítico ligadas à Coreia do Norte e à Síria seguem no foco.

Por aqui, os papéis da Vale exibem queda de 2,65% (ON) e 2,90% (PNA), depois de o minério de ferro ter tombado hoje 8,52% no porto de Qingdao, para a US$68,04 a tonelada seca, segundo um profissional de renda variável, após siderúrgicas reduzirem seus preços numa tentativa de desovar o excesso de estoques.

Internamente, o mercado ainda repercute a divulgação da lista do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), antecipada na terça-feira com exclusividade pelo Grupo Estado, mas as preocupações com o andamento da reforma da Previdência continuam em primeiro plano.

