Bovespa abre em leve alta puxada por Petrobras

A Bovespa iniciou os negócios em leve alta nesta segunda-feira, 3, de agenda esvaziada e de cautela local, diante da expectativa pelo início do julgamento, na terça-feira, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da ação que pode caçar a chapa Dilma-Temer. Às 10h25, o Ibovespa subia 0,19%, aos 65.110,37 pontos, puxado principalmente pelas ações da Petrobras, que avançam 1,32% (ON) e 1,31% (PN) na esteira da valorização moderada dos contratos futuros de petróleo negociados no exterior.

Em Wall Street, os índices futuros das bolsas de Nova York oscilam sem tendência firme. Por lá, as atenções estão voltadas para a divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (o banco central norte-americano), na quarta-feira, e para o relatório oficial do mercado de trabalho norte-americano, o payroll, na sexta-feira.

