Bovespa abre em leve alta, mas perde força e passa a cair

A Bovespa opera em queda moderada na manhã desta quinta-feira, 9, sem fôlego para acompanhar o bom desempenho das pares na Europa e os ganhos dos índices futuros em Wall Street. Por aqui, os investidores estão na retranca diante da agenda econômica local fraca e da falta de drivers para os negócios, mas também há uma influência técnica.

"A Bolsa vem de duas sessões de alta e ontem fechou na máxima do dia", lembrou um operador de renda variável.

Às 10h40, o Ibovespa recuava 0,38%, aos 64.586,76 pontos, depois de uma abertura levemente positiva.

Entre as blue chips, as ações da Petrobras exibiam ganhos, na esteira da recuperação dos contratos futuros de petróleo negociados no exterior, mas nos últimos minutos sucumbiram ao campo negativo.

