Bovespa abre em leve alta, mas perde força após início em Wall Street

A Bovespa iniciou os negócios nesta terça-feira, 11, em leve alta mas perdeu força e passou a cair após a abertura em Wall Street. Às 10h39, o Ibovespa recuava 0,39%, aos 64.401,90 pontos, enquanto as bolsas de Nova York operam em queda firme.

Fora do Ibovespa, estreiam na manhã desta terça as negociações com as ações da Azul. Em sua quarta tentativa de abertura de capital, a companhia aérea movimentou R$ 2,021 bilhões na operação. A demanda pelos papéis, segundo apurou o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), chegou a ser quatro vezes maior que a oferta, impulsionada pelo apetite dos investidores estrangeiros.

O mercado monitora também uma reunião do presidente da República, Michel Temer, com líderes da base aliada na Câmara dos Deputados e membros titulares e suplentes da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Eles discutem como será a flexibilização dos cinco pontos em que o governo já aceitou ceder sobre a proposta.

Após o encontro, no fim da manhã, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), concederá entrevista coletiva à imprensa no Palácio do Planalto.

