Bovespa abre em leve alta, em linha com recuperação das bolsas internacionais

A Bovespa abriu em leve alta na manhã desta terça-feira, 26, em linha com a tentativa de recuperação de suas pares internacionais. O fôlego, contudo, é limitado por temores sobre um eventual conflito armado na Península Coreana.

Nesta terça-feira, as atenções estão no Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), com discurso da presidente da instituição, Janet Yellen, às 12h50, e de outros dirigentes da instituição.

Às 10h30, o Ibovespa operava em leve alta de 0,14%, após três pregões em baixa, período em que acumulou desvalorização de 2,05%.

No campo corporativo, as ações da Vale avançam 1,54% (ON) e 1,56% (PNA), beneficiadas pela recuperação de 3,0% do minério de ferro hoje, negociado a US$ 64,95 a tonelada no Porto de Qingdao.

Por outro lado, os papéis da Petrobras recuam 0,31% (ON) e 0,69% (PN), pressionados pela queda dos contratos futuros de petróleo.

