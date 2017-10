Bovespa abre em alta puxada por Vale e siderúrgicas

A Bovespa retomou os negócios em alta nesta sexta-feira, 13, impulsionada pelas ações da Vale, que sobem mais de 3,0%, assim como os papéis de empresas do setor de siderurgia. Às 10h20, o Ibovespa avançava 0,79%, aos 77.261,66 pontos.

O dia é de recuperação das commodities, amparada por números robustos da balança comercial da China divulgados na madrugada.

No mercado à vista chinês, o minério de ferro teve valorização de 4,06% no Porto de Quingdao, para US$ 62,53 a tonelada seca, enquanto os contratos futuros de petróleo sobem perto de 2,0% em Londres e em Nova York, dando força também às ações da Petrobras por aqui.

Nos mercados acionários internacionais o tom também é positivo e os investidores reagem aos dados mais fracos que o esperado de inflação ao consumidor (CPI) e de vendas no varejo em setembro nos Estados Unidos, que em tese reduziriam chances de um aperto monetário mais agressivo pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2018.

O dado de preços subiu 0,5% ante agosto, abaixo da previsão (+0,6%), assim como seu núcleo teve alta de 0,1%, inferior ao esperado (+0,2%). As vendas no varejo cresceram 1,6% ante agosto, também aquém da projeção (+1,7%).

