Bovespa abre em alta, passa a cair, mas segue acima dos 74 mil pontos

A Bovespa abriu em leve valorização nesta quarta-feira, 13, mas, poucos minutos depois, passou a cair. O Ibovespa renovou a pontuação mínima minutos depois da abertura negativa das Bolsas em Nova York às 10h30. No menor patamar desta quarta, o indicador marcou 74.196 pontos em queda de 0,46%.

Com exceção de Petrobras e Santander, todas as blue chips caem. Entre as maiores quedas da carteira Ibovespa, estão a ON da Vale, siderúrgicas e Banco do Brasil. As ONs da JBS abriram em queda forte, mas às 10h36, recuavam apenas 0,25%. Nesse horário, Dow Jones passara a exibir sinal positivo (+0,04%) mas seguia perto do fechamento de terça, e o Ibovespa recuava 0,24% aos 74.357,08 pontos.

Na Bolsa, outros fatores justificam um pregão de depreciação, além da abertura instável em NY. Um deles é o fato de o Ibovespa ter batido recordes históricos nos últimos dois dias. Em setembro, o indicador avançou quase 3 mil pontos.

As notícias político-policiais também não colaboram. Pela manhã, a Polícia Federal prendeu o irmão do delator do grupo JBS Joesley Batista, o também empresário Wesley Batista. Além disso, é aguardada uma nova denúncia criminal do procurador-geral da República (PGR), Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer.

Janot tem esta quarta, a quinta e a sexta-feira para apresentar nova denúncia, visto que, na segunda-feira, toma posse sua substituta, Raquel Dodge.

A notícia sobre a prisão de Wesley Batista ainda está sendo assimilada e tem interpretações distintas. Por um lado, a prisão pode abrir espaço para compra de ações, pois pode acelerar a saída de Wesley do comando. Por outro, é uma nova ameaça ao acordo de leniência firmado pela holding J&F, o que é negativo para o papel e pode afetar a venda de ativos.

Um profissional lembra, inclusive, que a surpresa veio com a Polícia Federal se antecipando à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que pode pressionar a autarquia a julgar o caso e gerar novas multas.

