Bovespa abre em alta moderada, em dia de greve geral e exterior indefinido

A Bovespa iniciou o pregão desta sexta-feira, 28, em leve alta, mas chegou a cair moderadamente, enquanto o mercado avalia o alcance da greve geral em todo o País contra as reformas trabalhista e da Previdência do governo do presidente Michel Temer. Às 10h29, o Ibovespa subia 0,11%, aos 64.810,62 pontos.

Os ganhos são conduzidos principalmente pelas ações da Vale, que avançam 1,86% (ON) e 1,99% (PNA), beneficiadas pela recuperação das cotações do minério de ferro no mercado à vista chinês.

Os papéis da Petrobras também sobem, em linha com os contratos futuros de petróleo. O setor financeiro, no entanto, opera majoritariamente em queda, limitando o fôlego da Bolsa.

Segundo operadores, a tendência é de que tanto a paralisação, que na capital paulista tem a adesão de metroviários e motoristas de ônibus, quanto o fim de semana prolongado pelo feriado do Dia do Trabalhador, na segunda-feira, deixem os investidores na retranca na sessão desta sexta.

Em Wall Street, os índices futuros das bolsas de Nova York oscilam sem tendência definida, após a divulgação de uma bateria de indicadores na última hora. A economia norte-americana cresceu à taxa anualizada de 0,7% no primeiro trimestre do ano, mostrou a primeira leitura há pouco, abaixo da expectativa de incremento anualizado de 1,0%.

Já o índice de preços dos gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida preferida de inflação do Federal Reserve (o banco central norte-americano), avançou à taxa anualizada de 2,4% no primeiro trimestre, de acordo com a primeira estimativa publicada nesta sexta pelo Departamento do Comércio.

Veja Também

Comentários