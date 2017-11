Bovespa abre em alta moderada de olho em Previdência e à espera de PIB dos EUA

A Bovespa abriu em alta moderada nesta quarta-feira, 29, em linha com o tom positivo dos mercados acionários internacionais e em meio a uma recomposição da pressão vista na tarde de terça-feira, quando a cautela diante do lançamento de um míssil pela Coreia do Norte contra o Japão limitou os ganhos do índice à vista.

Às 10h33, o Ibovespa avançava 0,24%, aos 74.318,01 pontos. Internamente, os investidores seguem de olho nos esforços finais do governo para tentar aprovar a reforma da Previdência na Câmara ainda neste ano.

No exterior, os agentes aguardam a divulgação da segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre dos Estados Unidos, às 11h30. Também há expectativa em torno da reforma tributária.

Os contratos do petróleo, que passaram a manhã em queda mais acentuada, diminuíram as perdas após comentários do ministro de Energia do Iraque de que o país apoia a extensão do acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) por nove meses.