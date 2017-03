Bovespa abre em alta moderada com mercado de olho em reforma da saúde nos EUA

A Bovespa abriu em leve alta nesta sexta-feira, 24, em linha com os ganhos moderados vistos em Wall Street. Os investidores em todo o mundo seguem na retranca nesta manhã, acompanhando os esforços finais do governo Donald Trump para aprovar o projeto do Partido Republicano para a área da saúde no Congresso norte-americano.

A votação na Câmara dos Representantes, inicialmente prevista para quinta-feira, foi transferida para a tarde do dia seguinte, já que a situação não tinha apoio suficiente entre conservadores, moderados e outros grupos republicanos. Nos últimos dias, o presidente dos EUA tem enfrentado dificuldade para obter apoio à legislação que tem o objetivo de substituir o chamado "Obamacare". As negociações são vistas como um teste para a agenda pró-crescimento do republicano.

Às 10h25, o Ibovespa subia 0,34%, aos 63.744,65 pontos. Os ganhos são conduzidos principalmente pelas ações da Petrobras, que avançam 0,85% (ON) e 0,74% (PN), na esteira da recuperação dos contratos futuros de petróleo negociados no exterior.

