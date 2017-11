Bovespa abre em alta, mas perde força em dia de agenda fraca

A Bovespa abriu em alta moderada nesta segunda-feira, 6, de agenda fraca. Às 10h32, o Ibovespa exibia ganho de 0,22%, aos 74.079,38 pontos, puxado principalmente pelas ações da Vale, que avançam mais de 1,0%.

BB Seguridade lidera os ganhos do índice à vista, ao subir 3,59% após a divulgação do balanço do terceiro trimestre do ano.

Vale lembrar que a partir desta segunda-feira as bolsas de Nova York - importante referência para o mercado acionário brasileiro - iniciarão os negócios apenas às 12h30, com fechamento às 19 horas, em virtude do fim do horário de verão no domingo, 5, nos Estados Unidos, Canadá e México.