Bovespa abre em alta, mas passa a cair com Petrobras e bancos

A Bovespa começou os negócios em alta moderada nesta quarta-feira, 8, mas logo perdeu força e migrou para o campo negativo, penalizada principalmente pelos papéis da Petrobras, que recuam 1,01% (ON) e 0,95% (PN), em meio à fraqueza do petróleo. O setor financeiro também contribui para a trajetória de queda, com Itaú Unibanco PN em baixa de 0,36%, devolvendo parte dos ganhos da véspera, quando divulgou seus resultados financeiros.

Em contrapartida, as ações da Vale amenizam as perdas para a Bolsa, ao subirem 1,06% (ON) e 1,21% (PNA), amparadas pela recuperação dos preços do minério de ferro na China. Às 10h38, o Ibovespa tinha desvalorização de 0,36%, aos 63.966,20 pontos, perto das mínimas.

Em Wall Street, os índices futuros das bolsas de Nova York rondam a estabilidade, enquanto os investidores aguardam uma decisão da Corte de Apelação em San Francisco sobre o decreto do governo Donald Trump que proíbe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, que foi bloqueado temporariamente pela Justiça no fim de semana.

