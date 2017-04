Bovespa abre em alta generalizada, em linha com exterior

A Bovespa iniciou a sessão desta segunda-feira, 24, em alta, amparada pelo bom humor do mercado acionário internacional após a vantagem do ex-ministro da economia Emmanuel Macron nas eleições presidenciais na França. O apetite de investidores por ativos de risco em todo o mundo é reflexo do alívio dos apoiadores da União Europeia (UE), que temiam a possibilidade de que a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, mostrasse favoritismo nas urnas, meses após a decisão dos eleitores do Reino Unido pelo Brexit.

Às 10h29, o Ibovespa avançava 1,14%, aos 64.490,13 pontos, enquanto os índices futuros em Wall Street exibiam valorização superior a 1,0% e a Bolsa de Paris, mostrava ganho superior a 4,0%. Entre as blue chips, os ganhos são generalizados.

Há expectativa nos mercados ainda pelo anúncio de uma "grande reforma tributária" nesta semana, conforme prometeu o presidente dos EUA, Donald Trump, por meio de seu Twitter oficial, durante o fim de semana.

A novidade é esperada para a partir de quarta-feira, segundo adiantou Trump em entrevista à Associated Press no domingo. O plano resultará em cortes de impostos tanto para os americanos quanto para as empresas.

